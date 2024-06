Tari in Toscana Fantappiè Uil | Aumenta praticamente ovunque

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Alla luce degli ultimi dati sulla variazione degli importi della tassa sui rifiuti () nelle diverse città italiane, resi disponibili da uno studio del servizio Politiche Economiche, Fiscali e Previdenziali della UIL, si evince un importante aumento del carico fiscale per le famiglie toscane, che in particolare andrà a pesare notevolmente sull’economia di quelle meno abbienti. Nel Paese, dal 2018 al 2023 si è registrato un aumento medio del 9,63%, di cui l’1,66% solo nel 2023. In termini assoluti quindi, una famiglia di quattro persone, residente in un'abitazione di 80 mq e con reddito ISEE pari a 25 mila euro, ha pagato, in media, 331 euro per la tassa sui rifiuti nel 2023, rispetto ai 302 euro versati nel 2018.