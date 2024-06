Su A91 da Fiumicino chiuso 4 notti svincolo per A12

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per consentire attività di ispezione del viadotto A91, sul ramo di allacciamento A91 Roma-/A12 Roma-Civitavecchia, saràlodi immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene daed è diretto verso Civitavecchia/SS1 Aurelia, nelle quattrodi lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, con orario 20-6. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-verso Roma, uscire alloNuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-verso, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia. (Com/Red/Dire) .