Scream 7 Neve Campbell | Ecco perché ho accettato di tornare

(Di lunedì 3 giugno 2024) La star della saga horror creata da Wes Craven ha spiegato il motivo che l'ha spinta a dire sì al settimo film.parteciperà al settimo film della saga didopo aver disertato il sesto capitolo a causa di divergenze economiche legate al proprio compenso. Per la felicità dei fan, l'attrice è stata convinta adi nuovo nel ruolo di Sidney Prescott, volto storico protagonista del franchise dagli anni '90. Ospite a Los Angeles per il ritorno di Reefer Madness: The Musical a Los Angeles, l'attrice ha rimarcato il proprio affetto per:"Quei film sono stati parte una parte così importante della mia vita e significano molto per me. Mi è dispiaciuto perdere l'ultimo e non farne parte".….