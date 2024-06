Pakistan cristiano morto in ospedale dopo il linciaggio | era accusa di blasfemia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nazir Masih, undi 63 anni, non è sopravvissuto alle conseguenze della violenta aggressione subita il 25 maggio.to di, era stato assalito da una folla inferocita e ieri mattina è deceduto nell’di Rawalpindi, in. Un’aggressione devastante L’assalto è avvenuto nella sua abitazione a Sargodha, nella provincia del Punjab. La polizia aveva portato Nazir Masih inl’aggressione, avvenuta anche davanti ai membri della sua famiglia. Il figlio Sultan aveva tentato di salvarlo, ma è stato fermato dalla polizia e arrestato. Gli assalitori, credendolo, hanno devastato la sua casa, il suo calzaturificio e il negozio della figlia. Accuse infondate e tensioni religiose Le indagini suggeriscono che i frammenti di pagine del Corano ritrovati sul luogo del presunto rogo siano stati collocati appositamente per incitare la rabbia della comunità musulmana.