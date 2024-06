Ottocento studenti coinvolti nei progetti teatrali dei Noidellescarpediverse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 –neidei. L’associazione culturale aretina, in vista della conclusione dell’anno scolastico, ha tracciato il bilancio di percorsi didattici e laboratori che hanno permesso di promuovere esperienze artistiche, espressive e creative all’interno di istituti di diverso grado: dalle scuole per l’infanzia alle scuole superiori. Ogni progetto è stato animato dalla volontà di promuovere l’educazione teatrale come strumento per contribuire alla formazione e all’apprendimento delle giovani generazioni attraverso la scoperta delle opere di grandi autori del passato o l’interpretazione di testi originali a seconda delle esigenze delle singole classi, prevedendo anche uno stretto collegamento con i principali luoghi artistici, culturali e storici della città.