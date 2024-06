Nuovi impianti e più potenza con sole e vento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) RICAVI 2023 a quota 97,8 milioni (erano stati 109,3 milioni nel 2022), utile netto per 10 milioni (invariato rispetto la 2022), Posizione finanziaria netta a 145,5 milioni,installata in esercizio cresciuta a 177,83 MW, grazie all’avvio diin Italia, investimenti nel 2024 per 140 milioni di euro per la costruzione di dueeolici in Italia. La produzione degliha consentito un risparmio di CO2 pari a 285.135 tonnellate su base annua. Questi i dati salienti della gestione 2023 del Gruppo Tozzi Green, uno dei principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale. Il decremento dei ricavi, già previsto dal Piano industriale, è riconducibile ai minori prezzi energetici registrati nel corso del 2023 ed, in parte, è compensato da una maggiore produzione elettrica immessa in rete nel corso dell’esercizio (+28% rispetto al 2022).