MotoGP Mondiale 2024 Anzi 2-4 i numeri chiave della contesa iridata da qui a fine anno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Gran Premio d’Italia diha rappresentato lo specchio del, seppur con qualche distorsione qua e là, magari dovuta al contesto amico ai centauri italiani e alle caratteristiche del tracciato. Al di là delle imperfezioni nell’immagine riflessa, ciò che conta è aver visto valori in campo aderenti a quelli espressi dalla classifica. La contesta per il titolo, feroce e incertissima, riguarda principalmente Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Da settimane si avevano sensazioni al riguardo, confermate viepiù da quanto visto in Toscana. La tappa del nostro Paese ha detto benissimo a Pecco, capace di recuperare la bellezza di 21 punti. La posizione dei due in campionato è relativa, le possibilità di vederli trionfare sono al momento le medesime.