LIVE Paolini-Avanesyan Roland Garros 2024 in DIRETTA | occasione da sfruttare per andare ai quarti per la prima volta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale tra Jasminee Elina. L’azzurra è, a discapito della classifica e dello status che ormai possiede, solamente al secondo ottavo di finale in un torneo dello Slam. Il primo è stato conquistato questo mese di gennaio, a Melbourne, quando si arrese alla russa Anna Kalinskaya, poi sconfitta sia nella finale di Dubai che a Indian Wells. Questa, l’è ghiotta ma nulla è scontato. La russa ha raggiunto per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale al, e lo ha fatto vincendo una maratona di oltre 3 ore contro la numero 6 del seeding Zheng Qinwen.invece ha sopravanzato al 1° turno in due parziali Daria Saville, stessa sorte anche nel 2° turno contro Hailey Baptiste.