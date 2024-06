Lepore-De Paz incontro e dialogo Prove di distensione dopo il caso della bandiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Finita la cerimonia per i 78 anniRepubblica italiana, il sindaco Matteosi è avviato verso piazza Maggiore in compagnia di Daniele De Paz.lo ‘strappo’palestinese appesa fuori da Palazzo D’Accursio, una prova dicon il presidenteComunità ebraica bolognese che, all’indomani dall’ostensione, ha subito espresso con chiarezza la sua contrarietà. Un gesto ritenuto divisivo da De Paz, capace solo "di alimentare tensione" in un momento in cui, invece, "tutti dovrebbero fare un passo indietro", come ha ribadito ieri. In merito alprivato avuto con il sindaco, il presidenteComunità ebraica ha spiegato di aver "definito come lavorare sopra" allo strappo, tornando ad affrontare il tema del progettoCasa delinterreligioso.