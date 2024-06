La ‘Tavola dei 300’ prima edizione il 19 e 20 giugno a Massa Lubrense | al via le prove tecniche dei menù

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fiori, profumi, colori, sorrisi e grande entusiasmo. L’atmosfera aper i preparativi della Idi La Tavola dei 300 e’ ricca di emozioni positive, che sta coinvolgendo tutti gli operatori del comprensorio. Hotel, panettieri, fiorai, vivai, allestitori, fornitori di ogni tipo, dalle bevande alle giacche per la serata; una miriade di persone in campo con l’Associazione Ristoratori Lubrensi per ladi La Tavola dei 300, in programma il 19 e 20. I fiorai inlinea saranno: casa dei fiori, l’arte dei fiori, fontanella piante, tamaya, fiorista luca terrecuso e il vivaio la quercia. “Sono tanti i partners che ci accompagneranno per la Idi un evento itinerante, che si pone come obiettivo principale la promozione degli antichi Borghi di– illustra Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Negli ultimi 4 anni siamo stati impegnati in tante iniziative e ringraziamo l’amministrazione comunale, da sempre al nostro fianco, la By Tourist per l’immagine e la comunicazione con noi dai nostri primi passi, i tanti giornalisti che ci seguono e supportano, David Aiello delegato alla direzione operativa dell’evento, i nostri sponsor e tutti gli associati.