Italia cala la mortalità ma crescono i suicidi tra i giovani | i dati Istat

(Di lunedì 3 giugno 2024) Complessivamente lainper cause esterne ha subito un andamento altalenante negli ultimi anni. Secondo il report dell’sulle Cause di morte inanno 2021, il tasso medio di decessi per cause esterne è sceso nel 2020 a 3,2 per 10mila abitanti, per poi risalire a 3,4 nel 2021, rispetto ai 3,3 del biennio 2018-19. Aumentati i, soprattutto tra i. Nel 2020, il tasso dipero era lievemente diminuito del 4% considerando tutte le età, ma nel 2021 è aumentato in quasi tutte le classi di età, tranne quella dei 50-64enni. Particolarmente preoccupante è l’aumento tra i(0-49 anni), dove il tasso ha raggiunto 0,40ogni 10mila abitanti, il massimo osservato dal 2015. L’andamento delle morti violente è stato fortemente influenzato dagli incidenti di trasporto.