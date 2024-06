Il Napoli Conte e Osimhen | parla Jacomuzzi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto anche il dirigente Carlo, ex calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “è un allenatore che predilige una difesa attenta, che non si scopre, ma non è un difensivista, lo ha dimostrato. E’ un allenatore molto meticolosolo ha dimostrato in Italia ma anche al Chelsea, giocando un grande campionato offrendo anche un bel calcio. Gli esterni, insieme al centrale di centrocampo, sono elementi molto importanti per il gioco del mister salentino”. Non soloe il calcio italiano: in Inghilterra… “? Ci sono interessamenti in Premier League per lui ma questo è un momento di pausa per tutti. Non è come in Italia, dove subito si lavora al mercato, dopo la FA Cup i dirigenti, gli allenatori e tutti i protagonisti sono in vacanza, c’è un momento di stasi.