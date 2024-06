Il Milan guarda al Napoli e copia ADL | la decisione del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilstarebbendo attentamente in casa. Difatti i rossoneri sarebbero pronti are una mossa di Aurelio De Laurentiis. Il presidente Aurelio De Laurentiis è ben conosciuto per le sue norme piuttosto stringenti su varie tematiche. Il patron delè stato spesso un pioniere in diversi settori. Anche nel mondo del calcio, il presidente delè noto per i suoi modi di agire circa il suo. Ilsarebbe pronto are proprio un comportamento di Aurelio De Laurentiis., ilpronto are De Laurentiis: ladei rossoneri Il presidente Aurelio De Laurentiis da sempre utilizza dei contratti stringenti per i tesserati del, in modo da potersi tutelare su qualsiasi tipo di azione.