Il lavoro nei programmi elettorali per le europee

(Di lunedì 3 giugno 2024) È la settimana delle elezioni. L’8 e il 9 giugno andremo a votare per scegliere i membri del Parlamento europeo. Alzi la mano chi ha letto idei partiti. Probabilmente pochi. Ecco un bignami sulle posizioni dei partiti in merito ai temi del, che si intrecciano eccome con direttive,e progetti di finanziamento europeo. Scrivere Giorgia Il partito della premier Meloni mette al punto uno “L’Europa del”. Sottotitolo: «Investire sulle imprese e sulla formazione per creare occupazione». Segue un elenco di nove punti che vanno dalla limitazione del «peso amministrativo e burocratico derivante dalle normative Ue» all’individuazione delle «risorse non spese nell’ambito del bilancio Ue da utilizzare per la detassazione verso le aziende che creano nuova occupazione di qualità».