Gasperini | Stagione fantastica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024): “” “Aspettando la Supercoppa. Scudetto? O vinci con i debiti oppure”… Le parole di Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha voluto parlare così in conferenza stampa della. SUPERCOPPA EUROPEA – “Mi ricordo tutta la strada fatta. Real Madrid Atalanta tanta roba e quando dicevo che volevo la squadra di Ancelotti scherzavo. Molto probabilmente questi scherzi portano bene. Il Real è la squadra più gloriosa al mondo, molto probabilmente avranno qualche nuovo acquisto in estate. Sarà straordinario giocarla, il modo migliore per concludere la: straordinaria dove siamo andati avanti passo dopo passo. Sappiamo che quando ripartiremo, ripartiremo con una gara importante. Ancelotti? Nel 2001 Carlo allenava la Juve e io la primavera bianconera, ho avuto modo di vederlo come lavorava dove purtroppo ha perso lo scudetto all’ultima giornata.