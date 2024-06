Fp Cgil il Comune di Benevento condannato per attività antisindacale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Giudice del Lavoro condanna ildiin seguito al ricorso per condottamosso dalla Fpdiper il tramite dell’ Avvocato Pasquale Biondi. Una sentenza di ben quindici pagine che spiegano, punto per punto, quelle che sono le procedure ordinarie per una corretta tenuta delle relazioni sindacali, procedure che la Fpconosce da sempre in quanto su di esse fonda la propriadi tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. In questo caso le procedure, ovvero quelle di informativa preventiva, di consultazione, condivisione ed approvazione, sono state completamente disattese dall’ ente nonostante i ripetuti e numerosi solleciti che questa sigla sindacale ha inviato alla dirigenza, attenendosi alla prassi sancita dalle leggi e dai regolamenti che, non a caso, sono stati istituiti proprio a garanzia della trasparenza e della partecipazione che, in un Stato di diritto come quello Italiano ancora riesce ad identificarsi, fungono da barriera a tutti quegli atteggiamenti lesivi della dignità di chi lavora, spesso vittima di ingerenze, di subdole esclusioni, o soltanto di metodi autoritari, ma non autorevoli, che nulla hanno a che vedere con il concetto base della democrazia.