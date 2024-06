Euro 2024 Totti | Pellegrini merita il numero 10 Spalletti? Un grande allenatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Francescoha parlato da Coverciano a margine di un’iniziativa che si è svolta in vista di: “Tornare a Coverciano è straordinario, un effetto bellissimo. Questa è casa nostra e appena ho saputo dell’invito ho colto la palla al balzo. Ai giocatori abbiamo fatto un in bocca al lupo e spiegato alcune dinamiche interne. A chi ha poche presenze in Nazionale ho detto di divertirsi perché così viene tutto più facile“.ha poi parlato dei singoli: “è uno dei giocatori più importanti della Roma e della Nazionale:la maglia10. Scamacca? E’ migliorato tantissimo. L’ho visto ora e da vicino è grosso, di recente ha dimostrato il suo valore“. Infine, sul ct: “E’ une se la squadra lo seguirà potremmo rimanere davvero felici.