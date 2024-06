Christian De Sica | Non sono più sotto contratto con De Laurentiis sono libero e mi diverto molto di più

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024)Des’è liberato. “Sì, adesso che non ho più ilcon Desu piazza,più vecchio e paradossalmente lavorodi più. Posso passare da un progetto all’altro e io midi più. Per un attore, fare sempre le stesse cose, diventa tragico a un certo punto”. E davvero tempo di grandi rivoluzioni, per De. L’ha piantato anche l’ultimo pilastro storico dei cinepanettoni. C’è nell’aria profumo d’aria nuova. Dev’essere l’effetto Conte.Deè contento di uscire dal personaggio. La gente pensa sia un fascistone: “Uno cerca pure di renderli simpatici certi personaggi negativi, ma io li ho sempre presi per il culo. Nella vita io nonné misogino, né maschilista, né volgare. Quei film li ho fatti perché, come dico sempre, si ride col demonio.