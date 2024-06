Che carattere la squadra di Pavan ma alla fine la spunta Petrarca 10-28

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il sogno del Viadana si ferma in finale. Nell’ultimo atto di Parma lamantovana insiste sino al fischio conclusivo ma si deve inchinare al, chequarta finale consecutiva conquista il secondo scudetto in tre anni. Un’amarezza enorme che zittisce il grande entusiasmo della città, da giorni vestita di giallonero e radunata in piazza Manzoni davanti al maxi schermo. Immagini di speranza mal riposti, con i veneti già prossimo all’invasione di campo quando mancano cinque minuti. Cronaca di una sconfitta, non disfatta. Perchè Viadana è la favola di questa stagione, oltre che orgoglio lombardo nell’anno che aveva segnato l’autoretrocessione del Calvisano nelle serie minori. E il disavanzo finale, netto e doloroso, non inganni.