Calciomercato Mantova importante la conferma di Possanzini

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sorprendendo tutti, i virgiliani sono riusciti a conquistare la prima posizione del Girone A della Serie C guadagnandosi il ritorno in Serie B. Una grande soddisfazione per la società biancorossa che in questa estate dovrà costruire una campagna acquisti soddisfacente con l’obiettivo di conservare la categoria appena certificata. Ildelha opposto, in realtà, la prima (fondamentale) pietra in vista della pianificazione di questi mesi: mister Davideha giurato fedeltà al club lombardo decidendo di rimanere ancora con i neopromossi. Una grande notizia per il popolo virgiliano che potrà contare anche in cadetteria sul condottiero che ha vergato questo grande traguardo.è certo: “Ho avuto offerte, ma resto qui” (Credit foto – pagina Facebook1911)“Serie C? È un grande torneo, con tanti giovani italiani di livello.