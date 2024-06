Calciomercato Juventus | ipotesi clamoroso scambio a centrocampo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Con Thiago Motta in panchina, ildellasi è da giorni concentrato sul reparto di, dove i bianconeri hanno mostrato qualche lacuna nell’ultima stagione. Il tecnico italo-brasiliano ha dettato le proprie linee guida: rinnovo di Rabiot (da 7 milioni a stagione) e almeno un paio di nuovi innesti per aumentare la qualità. Per procedere con degli acquisti, però, i piemontesi sono costretti a fare qualche cessione, visto anche che i nomi cercati dall’ex allenatore del Bologna sono importanti. Il primo di tutti, ovviamente, è quello di Teun Koopmeiners, fresco vincitore dell’Euorpa League con l’Atalanta. Per arrivare all’olandese, come detto, qualcuno deve per forza partire. Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, uno degli indiziati a fare le valigie sarebbe Weston McKennie, con l’Aston Villa piombato su di lui.