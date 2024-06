Basket | Giannis Antetokounmpo sarà al Preolimpico con la maglia della Grecia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ladelpuò essere felice di annunciare che la superstar NBA – dei Milwaukee Bucks –farà parte del roster ellenico che, nelle prossime settimane, proverà a conquistare uno dei pass olimpici ancora in gioco nei tornei di pallacanestro. A renderlo noto, con una dichiarazione ai media locali è stato il ct Vassilis Spanoulis, leggenda di questo sport da giocatore, in particolare in Europa: “con noi nel tentativo di qualificare la squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024”.quindi guiderà i suoi compagni nelche, la stessa, ospiterà in casa dal 2 al 7 luglio. Sei le squadre coinvolte: nel Gruppo A vi saranno Slovenia, Nuova Zelanda e Croazia, mentre nel Gruppo B gli stessi ellenici, l’Egitto e la Repubblica Dominicana.