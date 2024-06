Venezia bimba di 18 mesi ingerisce un tappo di bottiglia e muore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024) Una bambina di 18è morta dopo aver ingerito accidentalmente undi. La tragedia ha avuto luogo nella serata di venerdì 31 maggio a Lido di. La, di nome Elettra, è a casa insieme ai genitori, in località San Niccolò. Poco prima di cena, sta giocherellando con unaquando ingoia accidentalmente ildi plastica. Il padre e la madre provano a intervenire con le manovre per disostruire le vie respiratorie della piccola, ma senza successo. La famiglia si precipita quindi al vicino Pronto soccorso del Lido. Qui viene applicato il protocollo d’emergenza con l’immediato trasporto in elicottero all’Ospedale di Padova. Nel frattempo, la bambina ha perso coscienza e i sanitari provano a rianimarla. Per giunta, l’elicottero va in avaria, il che rallenta il trasferimento d’urgenza a Padova.