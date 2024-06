Un corpo a corpo con la storia Il cammino di Walter Benjamin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Fra le citazioni più belle che si possono estrarre dall’opera – composita e affascinante – di, ce n’è una che descrive che cosa fu la Grande Guerra per la gente comune, mandata a morire nell’"inutile strage", come la chiamò papa Benedetto XV. Scrisse dunquenel saggio Il narratore: "Una generazione che era ancora andata a scuola col tram a cavalli, si trovava, sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo di forze attraversato da micidiali correnti ed esplosioni, il minuto e fragiledell’uomo".è stato un grande intellettuale del Novecento: versatile come nessuno, originale, spesso scomodo, sempre tormentato. Ebbe una vita complicata e Paolo Pagani, nel suo Incon(Neri Pozza) intreccia opera e biografia mostrando quanto il legame fra l’una e l’altra sia inestricabile.