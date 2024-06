Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Luceverde Roma Buongiorno in studio Maria Barbara Taormina un incidente Concorde Si segnala lungo la tangenziale est verso San Giovanni tra la ventiquattrore piazzale labicano altro incidente su via Ostiense e difficoltà di circolazione questa mattina in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione ai fedeli di Papa Francesco modifiche al traffico e deviazioni per le linee bus te la zona è corso anniversario della festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali chiusure temporanee in tutta l’aria tra il Colosseo e Piazza Venezia fino alle 13:30 sospesi i capolinea di Piazza Venezia Teatro Marcello guidate le linee bus del trasporto pubblico chiusa per motivi di ordine pubblico anche la stazione Colosseo sulle linee metro B e B1 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 02-06-2024 ore 11 | 30