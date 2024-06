Serie C NOW 2023 24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Ritorno | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 2 giugno 2024) Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà inB?Non perderti neanche un’azione deidiC NOW in streaming su NOWDomenica 2 Giugno 2024, continua l'attesissimo torneo deidellaC NOW 2024 sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse inesclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. La grande novità è l'utilizzo sin da subito e per tutte le gare del Var Alle ore 21:00 avrà luogo ladideitra Benevento e Carrarese, con la Carrarese che parte con un vantaggio di 1-0 dalla partita d'andata. L'incontro si svolgerà allo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento e sarà trasmesso insu Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW.