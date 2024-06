Prometeo sfida il dio greco A Parigi Tsitsipas teme Arnaldi | | Scende in campo per lottare con lui dovrò fare attenzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il dioe il piccolo. Il tennis nella sua più autentica bellezza contro l’arte di, palla dopo palla senza mollare un centimetro. Tutto questo è, un match (oggi non prima delle 12,30, diretta su Discovery+ e Eurosport) alla vigilia della settimana più rovente del Roland Garros. Entrambi dicono di aver giocato nell’ultima partita il tennis migliore della loro vita. Il ligure ha lasciato le briciole a un nervosissimo Rublev, mentre Stefanos si è liberato del cinese Zhang in una partita alla vigilia non così scontata. E il diopare un po’ spaventato da quel piccolosalito all’Olimpo negli ultimi mesi per rubare il fuoco ai grandi. "So cosa devo aspettarmi: l’ho visto a Barcellona, a Roma, qui a