Natisone trovati i corpi di due ragazze | cos' è successo un attimo prima della piena

(Di domenica 2 giugno 2024) I vigili del fuoco hanno recuperato nelle acque delsenza vita di due. Si tratta con ogni probabilità di Patrizia e Bianca, travolte l'altro ieri dalladel fiume con l'amico Cristian. I dueerano a circa 700 e 1000 metri dal punto dell'ultimo avvistamento. I Vigili del fuoco e Protezione civile, con le squadre specializzate di terra, acqua e cielo, continuano senza sosta da ormai oltre quaranta ore la ricerca dei dispersi. E ora all'appello manca solo il ragazzo. Presenti anche i genitori addolorati di fronte al fiume che si è portato via i loro ragazzi. «Sono ripartite in maniera massiccia - ha scritto ieri sera sui social il sindaco di Premariacco Michele De Sabata - le ricerche, le condizioni meteo oggi e il livello dell'acqua ritengo possano mettere nelle condizioni di operare i sub in maniera costante ed efficace, anche se le correnti che contraddistinguono il tratto più complesso, Premariacco/ Paderno, sono sempre pericolose anche per i sub più esperti.