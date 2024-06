Monoblocco i servizi sono a rischio Un tavolo per bar e Cup finito nel nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Un’autentica torre di Babele, dove tutti parlano, ma nessuno si capisce". Così il segretario di area vasta delle Cisl, Andrea Figaia, definisce iltecnico che i tre sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, hanno ottenuto con l’Asl per mettere a fuoco problemi determinati. Sul piatto degli argomenti all’ordine del giorno il futuro del bar dello spaccio dell’ospedale deldove tre dipendenti vedono a serioil proprio futuro occupazionale e il Cup delche non è ancora chiaro che fine farà. "Siamo riusciti – spiega Figaia – come confederali a ottenere l’incontro tecnico, ma dall’Asl non si è presentato nessuno che avesse titolo a parlare e prendere decisioni. Nessun dirigente. Così ilsi è risolto con undi fatto: abbiamo chiesto un confronto suie siamo usciti senza alcuna risposta.