Meloni tenta il colpo elettorale sulle liste d’attesa I sindacati ci credono poco | Cerottino Altro passo verso la privatizzazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Un sistema unico regionale per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, che garantisca tempi di attesa adeguati ai cittadini. La creazione di una Carta dei diritti, per garantire l’erogazione di quei servizi che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza, fissando dei tempi massimi da rispettare. L’attivazione di un servizio di “recall”, per ricordare ai pazienti il loro appuntamento, e l’introduzione di sanzioni più severe per chi non si presenta alle visite. Un ulteriore stanziamento di risorse pubbliche da destinare alle strutture private accreditate, attrail ritocco,l’alto, dei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio. Ma anche nuove misure per combattere la carenza di personale sanitario e aumentare la trasparenza delle aziende.