Magnanelli in pole per allenare i giovani della Juve

(Di domenica 2 giugno 2024) E se l’anno prossimo fosse ‘derby’ tra Francesco(foto) e il Sassuolo? A sentire quel che filtra da Torino l’ipotesi non è priva di fodamento, perché i rumors vogliono la bandiera del Sassuolo, oggi nello staff tecnicontus, come prossimo tecnicoPrimavera bianconera. Salito a Torino in estate come collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri,è rimasto nei quadri tecnicianche dopo il divorzio tra il club bianconero e il ‘conte Max’. Ha fatto da secondo a Montero nelle ultime due partite di campionato e, adesso che alla Continassa comincia l’era Motta, i pianidirigenzantina prevederebbero la promozione di Montero dalla Primavera all’Under 23, che gioca il campionato di C, e la contestuale ‘promozione’ del Puma alla guidaPrimavera bianconera.