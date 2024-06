Libri illustrati per i piccoli pazienti Il dono in memoria di Ilenia Saccani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Un preziosoper i bambini ricoverati nella Pediatria dell’arcispedale di Reggio. Unin ricordo della dottoressa, pediatra molto amata, stroncata a inizio 2022 da una malattia, a soli 40 anni di età. La dottoressaabitava a Castelnovo Sotto. La sua famiglia ha voluto ricordarla con unal reparto dove aveva lavorato a lungo, apprezzata per doti umane, sensibilità, amore per i suoi. Si tratta di, con ogni volume dotato di un adesivo con un simbolo e alcune righe che illustrano il progetto: "Un palmo dal cielo è un gesto di amore verso i bambini nato in ricordo della mia adorata sorella". "Una malattia – dice la sorella Francesca – l’ha portata via nel pieno della sua vita e della sua attività professionale.