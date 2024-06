La riscossa delle centenarie Cinque supernonne al Valloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Si chiama Liliana ed è nata il 3 giugno 1924. Poi c’è Raffaela, venuta al mondo quel 4 di giugno 1921. Cento e 103 anni in 24 ore. Forse troppi numeri per raccontare la stessa storia. Accadrà la prossima settimana al ‘’. Nella struttura vivono altre due: Maria (nata il 15 agosto 1923) e Rosina (nata il 29 settembre del ’23). Poi c’è la ‘centenarianda’ Attilia, 10 luglio del ’24. Insomma, lesono. Quelli di Liliana e Raffaela sono due compleanni per persone speciali, che hanno attraversato il secolo breve e il nuovo millennio con la forza della vita e dell’amore. "Donne con l’invito simbolico – sorride il presidente dell’AspMarecchia, Stefano Vitali – guardare sempre avanti con fiducia, anche con il fardellosofferenze e dei sogni non realizzati.