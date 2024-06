La fede un fuoco che non si è ancora spento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Sorride suor Anastasia mentre racconta la sua vita e quella del convento, delle monache Carmelitane di via Guaccimanni, dove è entrata nel 1987 e che ora guida. Caterina Cucca, ravennate, ha scelto il nome Anastasia perché significa resurrezione. Suor Anastasia, quanti anni aveva quando è entrata in monastero? "Venti, oggi ne ho 56. La decisione l’avevo già presa alla fine della scuola, ma ero giovane e la madre di allora, e anche mia madre, mi invitarono ad aspettare. Dopo la maturità ero stata un anno in Germania per un corso di studi europei. Fu un’esperienza interessante con studenti da tutta l’Europa. Ma io in testa avevo solo le suore". Era giovane, come ha fatto a riconoscere la vocazione? "L’incontro con il divino è stato dirompente, come l’accendersi di unche, grazie a Dio, non si è