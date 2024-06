Giugno ricco di sorprese | pensione più alta se hai questa età

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Novità in arrivo nel cedolino delladi. Ci saranno importi più alti per chi compie gli anni, scopriamo di più. Svegliarsi e scoprire che laavrà un importo più alto, accadrà realmente per alcuni pensionati.potrebbe essere il mese del cambiamento – in meglio – per tanti cittadini. Vediamo a quali condizioni. Importo del cedolino più alto a(Cityrumors.it)Il 1°sono state erogate le pensioni di chi ritira in contanti presso un Ufficio Postale. I pensionati che attendono le somme direttamente sul conto corrente oppure su Libretto Postale o carta Evolution dovranno attendere il giorno 3 cadendo il 1°di sabato e il giorno 2 di domenica. Sono ormai finiti gli aumenti legati agli arretrati spettanti per la rivalutazione delle pensioni e la riduzione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3 ma ci saranno ancora piacevoliper alcuni cittadini.