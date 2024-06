Firenze minacce al segretario del Psi Maurizio Folli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - La Federazione Metropolitana del Psi dirende nota e “condanna l'ennesima minaccia” al propriometropolitano, a cui è stato recapitato un biglietto intimidatorio con. Nel biglietto c’è scritto: “socialista schiavo di Renzi il 10 giugno si avvicina come nel 1924”. I socialisti fiorentini, riporta una nota del partito, “ritengono sconcertante il riferimento al 10 giugno e di estrema gravità il fatto che questa minaccia sia avvenuta in questo mese in cui il Psi è impegnato a celebrare i 100 anni dell'omicidio di Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno 1924, uno di giorni più tristi della storia del nostro Paese. I socialisti fiorentini esprimono dunque “la loro solidarietà e vicinanza a”.