Come finisce Terra Amara | lo spoiler drammatico che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ultima puntata della soap turcaverrà trasmessa tra pochi giorni su Canale 5, l’hype tra i fan è schizzato alle stelle. Dovranno pazientare solo ancora un po’ i fan della fortunata soap turca,, perché presto Mediaset manderà in onda il season finale della quarta stagione, quella conclusiva. La puntata in Turchia è stata trasmessa già diverso tempo fa, per l’esattezza il 16 Giugno del 2022 su ATV, e perciò in tanti sono andati a spulciarne la trama. Le anticipazioni che stanno emergendo in queste ore hanno fatto crescere esponenzialmente l’attesa, i telespettatori non stanno più nella pelle. Il pubblico dipresto dirà addio anche al personaggio di Zulehya Altun – notizie.com (fonte foto Mediaset Infinity) La data da segnare in rosso sul calendario è quella dell’8 Giugno, dopo vari tentennamenti i vertici di Cologno Monzese hanno programmato l’appuntamento.