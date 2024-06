Chituru Ali sul podio in Diamond League! 100 solidi a Stoccolma vento domato e segnali per gli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)Ali si toglie la soddisfazione di salire suldei 100 metri nella settima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il velocista italiano ha concluso al terzo posto in quel di(Svezia), lottando con uncontrario di 1,0 m/s e chiudendo con il tempo di 10.19. Lo sprinter comasco ha battagliato spalla a spalla con il camerunense Emmanuel Eseme (10.16) e lo statunitense Kyree King (10.18), dopo che è stata chiamata una partenza falsa. La brezza in faccia non ha aiutato, oggi era davvero difficile fare il tempo di rilievo nella località scandinava, ma la prestazione agonistica offerta dal titanico azzurro è stata positiva.Ali, capace di esprimersi in 10.06 lo scorso 3 maggio a Dubai (quarto italiano di sempre alle spalle di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Pietro Mennea) e autore di un 10.