Chi è Olivia Henson moglie del Duca di Westminster

(Di domenica 2 giugno 2024) Il 7 giugno 2024 ildi, Hugh Grosvenor, e la sua fidanzatasaranno marito e. Le nozze dell’anno, secondo molti appassionati di Reali. Si attendono numerosi ospiti eccellenti, tra i quali spiccherà senza dubbio il Principe di Galles, ovvero William. Un totale di 400 invitati, circa, per il grande giorno della coppia felice. Sui social però l’attenzione è particolarmente rivolta a lei. In tanti si chiedono chi sia la donna che sposerà l’under 40 più ricco di Gran Bretagna. Chi èha 30 anni e sta per diventare una delle donne più invidiate del Regno Unito. La sua professione è tutt’altro che regale e fascinosa. Non si tratta di una ragazza da copertina, insomma. È una senior account manager di Belazu, ben nota azienda che importa ingredienti di elevata qualità da tutta Europa, dando priorità al rispetto dell’ambiente.