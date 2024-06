Basket femminile l’Italia Green Team battuta anche nella seconda amichevole contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Secondo matchper la Nazionale italiana “” – squadra formata da Under 23 e che utilizza questo nome sia per una linea verde che per un messaggio di sostenibilità ambientale (tenute da gara in materiale Eco Fabric, poliestere 100% riciclato da PET) –laUnder 23, dove le Azzurre non sono riuscite a vendicare la sconfitta subita ieri venendo battute per 53-63. Prestazione sicuramente più incoraggiante rispetto alla sfida di 24 ore fa finita 40-73, con le ragazze tricolori che sono rimaste aggrappate alla gara per 40? cedendo solo nei minuti finali al cospetto delle Furie Rosse. Primo quarto molto equilibrato, con la rappresentativa del Belpaese capacedi mettere il naso avanti di due lunghezze (17-15).