Atalanta-Fiorentina tensione tra i tifosi viola | fischi ai giocatori dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Momenti ditradellaal termine della partita vinta daiper 3-2 sul campo dell’. Al termine del match, che ha visto andare in scena anche un pasillo de honor per l’arbitro Orsato, sul campo del Gewiss Stadium, i calciatori della, con il capitano Biraghi in prima linea, si sono radunati sotto il settore ospiti, richiamati dai loro. Gli ultras hanno contestato iintonando cori come “Noi tifiamo solo per la maglia” e “Rispettate la nostra maglia”, con tanto di. Un finale di stagione non splendido dunque per HIGHLIGHTS2-3 (VIDEO)tra iailaSportFace. .