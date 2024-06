Anche l’Fc Osimo alla fine vola in Prima Categoria Piegato l’Argignano Tre le anconetane promosse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) FC, Pedaso e Belfortese: sono queste, in attesa dell’esito dell’ultimo spareggio, in programma oggi al Bonci di Fossombrone tra Viridissima Apecchio e Csi Delfino, le ultimeSecondadopo gli spareggi di ieri tra le vincenti dei play-off degli otto gironi. Il derby di Chiaravalle tutto anconetano tra la vincitrice dei play-off del girone C,, e la vincitrice dei play-off del D,2011, va agli osimani al termine di un match sostanzialmente senza storia. Dopo 12 minuti infatti l’vince già 2-0 grazie a una doppietta del bomber Pericolo al 5’ e al 12’, poi nellamezz’ora arriva pure il 3-0 di Piccini. Le ultime due reti, di Boccolini pere di Bellucci per, non cambiano il destino del match che con un netto 4-1 sancisce la promozione indella squadra osimana.