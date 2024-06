Venezia vs Cremonese – probabili formazioni e news

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) Conclusa la lotta per un posto nella massima serie italiana,si incontrano domenica 2 giugno allo Stadio Pier Luigi Penzo per il secondo turno della finale dei playoff di Serie B. Essendo arrivate più in alto nella classifica finale del campionato, anche un pareggio rimanderebbe i padroni di casa in Serie A, dopo il teso 0-0 dell’andata di giovedì. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo essersi classificate rispettivamente al terzo e al quarto posto in Serie B,sono uscite dai playoff per lottare per un posto insieme alle coppie automaticamente promosse in Serie A Parma e Como nella prossima stagione.