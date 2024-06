Tinta per sopracciglia | un valido alleato per definire le sopracciglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Il nostro viso è un insieme ben calibrato di dettagli, linee, colori, simmetrie e asimmetrie che ci rendono unici rispetto a chiunque altro. E tra questi particolari che tutti abbiamo ma ognuno in modo diverso, spiccano le, un dettaglio capace di cambiare totalmente l’aspetto del volto, soprattutto se gli si cambia colore con unaperad hoc. Un trattamento che, fino a pochi anni fa, non era molto utilizzato ma che oggi trova largo impiego, anche in parallelo alla voglia di cambiare il proprio colore di capelli, e per cui un cambio look dellerisulta quasi obbligatorio. Ma non solo. Perché usare laper lenon va solo a modificarne il colore, ma è in grado anche di rimpolparle, facendole sembrare più folte e ben definite.