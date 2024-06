Tassi in discesa condizioni più favorevoli per accesso al credito

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) A marzo 2024 gli esperti di Kìron Partner (Gruppo Tecnocasa) analizzando i dati Banca d’Italia, registrano che “idi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si sono attestati al 4,21% (inclusi tutti i costiri e rappresentati dal Tasso Annuale Effettivo Globale TAEG)”.inSu base mensile “idi interesse evidenziano un calo rispetto al 4,31% di febbraio. Si tratta di un indice importante ed interessante per chi sta valutando l’opportunità di accedere al mercato immobiliare e riflette una tendenza versodi interesse piùrispetto a quelli a proposti nei mesi appena trascorsi”. La domanda di mutui casa – afferma Renato Landoni, Presidente di Kìron Partner – è in costante aumento e la riduzione deidi interesse in atto ormai da alcuni mesi rappresenta una buona opportunità per le famiglie.