Rottamazione cosa accade se non riesci a pagare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 1 giugno 2024)succede e come comportarti se nonla nuova rata in scadenza della: i dettagli utili. Tra problemi lavorativi e caro vita, può capitare diverse volte di trovarsi in difficoltà economiche e di essere quindi impossibilitati amagari delle tasse o vari importi dovuti. Proprio per questo, con la legge di bilancio del 2023, il governo ha dato il via allaquater. Scaduta la quarta rata: e adesso che succede? – cityrumors.itNello specifico, laquater riguarda quegli importi insoluti dai contribuenti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; sfruttando questa possibilità, i cittadini possono decidere di versare l’importo in un’unica soluzione o, come spesso succede, in rate fino ad un massimo di 18.