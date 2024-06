Non posso che tifare per gli scappati di casa del Borussia 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Mi scuserete se, da buon conservatore quale sono, rivango un momento il passato, ma nonnon celebrare la vittoria della FA Cup da parte del Manchester United sabato scorso: non tanto per il trionfo dei derelitti Red Devils, della cui sorte mi interessa poco più della presenza di Saviano a Francoforte, quanto per la soddisfazione di vedere Pep Guardiola schiantarsi contro il muro di ten Hag, finendo a lamentarsi dell’arbitro come un Mazzarri catalano calvo. Al netto della solita retorica sulla tradizione dello United che lancia i giovani (anche se io, lo sapete, ho una passione sfrenata per Garnacho), e snobbate le analogie italiane con la stagione della Juventus (paragonare la Coppa Italia alla FA Cup è come paragonare un brodino alla mia bionda appena spillata), la vittoria del Manchester United sabato scorso ci ricorda che nel calcio c’è sempre qualcosa che sfugge alle previsioni, agli esperti, alle sensazioni della vigilia, agli expected goals delle mie balls, grazie a Dio.