Matrimonio combinato saltato picchia il nipote e la compagna a Bologna per aver fatto allontanare la figlia

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Avrebbero ‘salvato’ la cugina da un ‘’ tra minorenni segnalando gli zii ai servizi sociali e per questo sarebbero stati aggrediti con calci e pugni dagli stessi all’interno di un supermercato a Zola Predosa. E’ successo il 24 aprile e proprio inseguito a questa brutale aggressione l’uomo, 40 anni, è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali. I due hanno infatti aggredito ile la sua fidanzata sui vent’anni causandogli un trauma cranico e contusioni varie. E’ stata proprio la fidanzata dela sporgere denuncia e da qui le indagini dei carabinieri e la scoperta della verità: il pestaggio sarebbe infatti scaturito dall’odio che il 40enne provava nei confronti della giovane coppia per, sempre secondo lui,intervenire i servizi sociali che hanno poi allontanato, venuti a conoscenza deltra minorenni, ladell’uomo.