Fiorentina Nzola guida l’attacco viola a Bergamo Chance per Comuzzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Mbalasi prepara aredelladomani al Gewiss Stadium in occasione della sfida contro l’Atalanta in quello che è un recupero del match della 29esima giornata di Serie A, rinviato a metà marzo per il malore che colpì il direttore generale gigliato, Joe Barone, che perse la vita due giorni dopo al San Raffaele di Milano. Il tecnicoVincenzo Italiano schiererà un undici completamente nuovo rispetto a quello visto mercoledì scorso nella finale di Conference League contro l’Olympiacos Atene. Christensen in porta, difesa con Kayode, Luca Ranieri,e Parisi, coppia di centrocampisti Maxime Lopez e Duncan, ed il tridente di trequartisti Ikonè, Beltran e Castrovilli a supporto di, autore di 3 gol in questo campionato.