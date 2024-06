Allegri e la Juventus in tribunale finale indegno della storia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 1 giugno 2024) Laha licenziato Massimilianoper giusta causa decidendo di non ritenere sufficienti le argomentazioni dell'ormai ex allenatore alle contestazioni disciplinari mosse dopo la folle notte dello stadio Olimpico.impugnerà il provvedimento, che tronca un contratto ancora in essere fino al 30 giugno 2025 ed è a sua volta pronto a fare causa alla società: lesionepropria immagine. Finisce così unalunga dieci anni e arricchita di 12 trofei e due finali di Champions League. Pronostico facile: si troverà il modo di transare e fare almeno formalmente pace. In ogni caso, però, iltrae la, che a lungo è stata unad'amore e di successo, è unper entrambe le parti.